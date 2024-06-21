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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 19:12 | Обновлено 21 июня 2024, 19:17
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ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины

За сине-желтых в поединке Евро-2024 голы забили Шапаренко и Яремчук

21 июня 2024, 19:12 | Обновлено 21 июня 2024, 19:17
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ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц.

Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

Евро-2024. Группа E. 2-й тур

Дюссельдорф, 21 июня

Словакия – Украина – 1:2

Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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