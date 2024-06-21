ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины
За сине-желтых в поединке Евро-2024 голы забили Шапаренко и Яремчук
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц.
Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.
Евро-2024. Группа E. 2-й тур
Дюссельдорф, 21 июня
Словакия – Украина – 1:2
Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80
ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Словакией
На 17-й минуте матча 2-го тура Евро-2024 словаки открыли счет