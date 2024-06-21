21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц.

Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

Евро-2024. Группа E. 2-й тур

Дюссельдорф, 21 июня

Словакия – Украина – 1:2

Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

ФОТО. Валидольная победа. Лучшие моменты матча Словакии и Украины