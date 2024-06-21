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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 17:23 | Обновлено 21 июня 2024, 17:24
1755
1

Украина проиграла Словакии по всем ключевым показателям в первом тайме

Команда Сергея Реброва меньше била по воротам и меньше владела мячом

21 июня 2024, 17:23 | Обновлено 21 июня 2024, 17:24
1755
1
Украина проиграла Словакии по всем ключевым показателям в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проиграла Словакии 0:1 первый тайм матча второго тура группового этапа Евро-2024.

Впрочем, команда Сергея Реброва проиграла первый тайм не только по счету, но и по всем ключевым статистическим показателям. Словакия больше владела мячом (56% игрового времени против 46), чаще била в сторону ворот (7 ударов против 6) и больше раз попала в створ ворот (5 против 2).

Напомним, матч против Словакии стал для Украины 13-м подряд на чемпионатах Европы, в котором «сине-желтые» пропустили по меньшей мере один гол.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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