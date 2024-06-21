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  4. Черная серия продолжается. Украина пропустила в 13-м матче на Евро подряд
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 16:31 |
1359
0

Черная серия продолжается. Украина пропустила в 13-м матче на Евро подряд

Команда Сергея Реброва пропустила от Словакии

21 июня 2024, 16:31 |
1359
0
Черная серия продолжается. Украина пропустила в 13-м матче на Евро подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины пропустила уже на 17-й минуте матча второго тура Евро-2024 против команды Словакии. Гол на счету Ивана Шранца.

Таким образом, черная серия сборной Украины на чемпионатах Европы продолжается: наша команда пропускает уже в 13-м матче на чемпионатах Европы подряд.

«Сине-желтым» не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности ни в одним из своих матчей на чемпионатах Европы за всю историю выступлений. Украина выступает уже в четвертом чемпионате Европы подряд, начиная с домашнего Евро-2012.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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