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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 17:04 |
365
2

Ни одного «сухаря». Украина пропустила в каждом из своих матчей на Евро

«Сине-желтые» пропускают в 12 матчах подряд

17 июня 2024, 17:04 |
365
2
Ни одного «сухаря». Украина пропустила в каждом из своих матчей на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

После первого тайма матча первого тура Евро-2024 сборная Украины уступает Румынии со счетом 0:1. На 30-й минуте гол забил Николае Станчу.

Таким образом, «сине-желтым» снова не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче чемпионата Европы.

Матч протия Румынии является 12-м в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. И ни в одном из 12 матчей команде не удалось сыграть «на ноль». Это антирекорд чемпионатов Европы. Данная серия стартовала еще матчем против Швеции (победа 2:1) на домашнем для Украины Евро-2012.

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Олег Дидух Источник: UA-Football
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