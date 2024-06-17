Ни одного «сухаря». Украина пропустила в каждом из своих матчей на Евро
«Сине-желтые» пропускают в 12 матчах подряд
После первого тайма матча первого тура Евро-2024 сборная Украины уступает Румынии со счетом 0:1. На 30-й минуте гол забил Николае Станчу.
Таким образом, «сине-желтым» снова не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче чемпионата Европы.
Матч протия Румынии является 12-м в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. И ни в одном из 12 матчей команде не удалось сыграть «на ноль». Это антирекорд чемпионатов Европы. Данная серия стартовала еще матчем против Швеции (победа 2:1) на домашнем для Украины Евро-2012.
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