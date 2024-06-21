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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 16:59 | Обновлено 21 июня 2024, 17:00
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Защитник Арсенала выбыл до конца Евро-2024

Киран Тирни больше не поможет сборной Шотландии

21 июня 2024, 16:59 | Обновлено 21 июня 2024, 17:00
1234
0
Защитник Арсенала выбыл до конца Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Фланговый защитник «Арсенала» Киран Тирни, который провел сезон 2023/2024 в аренде в «Реал Сосьедаде», больше не поможет сборной Шотландии на Евро-2024. Об этом сообщают британские СМИ.

Тирни получил травму в матче второго тура против Швейцарии и покинул поле на в середине второго тайма.

Медицинское обследование выявило у него травму лодыжки. Сроки восстановления не позволят Тирни сыграть даже на стадии плей-офф, если Шотландия туда пробьется.

После двух туров на счету британской команды 1 очко. В третьем туре 23 июня шотландцы сыграют с Венгрией.

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Киран Тирни сборная Шотландии по футболу Евро-2024 травма
Олег Дидух Источник: Daily Sport
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