Защитник Арсенала выбыл до конца Евро-2024
Киран Тирни больше не поможет сборной Шотландии
Фланговый защитник «Арсенала» Киран Тирни, который провел сезон 2023/2024 в аренде в «Реал Сосьедаде», больше не поможет сборной Шотландии на Евро-2024. Об этом сообщают британские СМИ.
Тирни получил травму в матче второго тура против Швейцарии и покинул поле на в середине второго тайма.
Медицинское обследование выявило у него травму лодыжки. Сроки восстановления не позволят Тирни сыграть даже на стадии плей-офф, если Шотландия туда пробьется.
После двух туров на счету британской команды 1 очко. В третьем туре 23 июня шотландцы сыграют с Венгрией.
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