Защитник Арсенала выбыл до конца Евро-2024

Фланговый защитник «Арсенала» Киран Тирни, который провел сезон 2023/2024 в аренде в «Реал Сосьедаде», больше не поможет сборной Шотландии на Евро-2024. Об этом сообщают британские СМИ.

Тирни получил травму в матче второго тура против Швейцарии и покинул поле на в середине второго тайма.

Медицинское обследование выявило у него травму лодыжки. Сроки восстановления не позволят Тирни сыграть даже на стадии плей-офф, если Шотландия туда пробьется.

После двух туров на счету британской команды 1 очко. В третьем туре 23 июня шотландцы сыграют с Венгрией.