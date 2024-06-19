ФОТО. Защитника Шотландии в слезах вынесли с поля во время матча Евро-2024
Киран Тирни не сумел продолжить поединок против Швейцарии
19 июня состоялся матч второго тура группы В на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Левый защитник шотландского коллектива Киран Тирни вышел на поле в стартовом составе. В середине второго тайма футболисту пришлось покинуть поле из-за травмы.
Тирни в борьбе с соперником потерял равновесие и неудачно оступился. Киран сразу упал на газон и схватился за колено.
С поля футболиста уносили на носилках, Тирни закрывал лицо руками. Вместо него на замену на 61‑й минуте вышел Скотт Маккенна.
ФОТО. Защитника сборной Шотландии вынесли с поля во время матча Евро-2024
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