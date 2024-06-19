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  4. ФОТО. Защитника Шотландии в слезах вынесли с поля во время матча Евро-2024
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 23:59 | Обновлено 20 июня 2024, 00:01
1268
1

ФОТО. Защитника Шотландии в слезах вынесли с поля во время матча Евро-2024

Киран Тирни не сумел продолжить поединок против Швейцарии

19 июня 2024, 23:59 | Обновлено 20 июня 2024, 00:01
1268
1
ФОТО. Защитника Шотландии в слезах вынесли с поля во время матча Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялся матч второго тура группы В на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Левый защитник шотландского коллектива Киран Тирни вышел на поле в стартовом составе. В середине второго тайма футболисту пришлось покинуть поле из-за травмы.

Тирни в борьбе с соперником потерял равновесие и неудачно оступился. Киран сразу упал на газон и схватился за колено.

С поля футболиста уносили на носилках, Тирни закрывал лицо руками. Вместо него на замену на 61‑й минуте вышел Скотт Маккенна.

ФОТО. Защитника сборной Шотландии вынесли с поля во время матча Евро-2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Octopus
Не везет ему, в Сосьедаде из-за травмы много не играл
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