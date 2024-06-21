Хавбек Виктор Цыганков пропустит матч против Словакии из-за повреждения. Об этом рассказал журналистам коуч сборной Украины Сергей Ребров.

Днем ранее Цыганков занимался индивидуально на официальной предматчевой тренировке.

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0). После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.