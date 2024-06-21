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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 14:46 | Обновлено 21 июня 2024, 15:05
5286
36

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии

21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024

21 июня 2024, 14:46 | Обновлено 21 июня 2024, 15:05
5286
36
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).

После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Ярмоленко, Довбик.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина стартовые составы Сергей Ребров
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 36
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knocTRUkkyiv
Матвієнко?!! Ну-ну... 
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+7
Тарас Шія
Не нийте!сьогодні після перемоги будете говорити по іншому!скажете да Ярмола це топ!як завжди!вірте в збірну!не нийте!!
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+5
Trent78
Ещё бы Сватка вместо Матвиенко...
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+3
Болела
В Циганкова ушкодження так розумію.. вчора індивідуально займався..
Ответить
+2
DK1961
Трудно комментировать, устал уже. После игры можно будет сделать выводы. В любом случае жаль, что нет Цыганкова, зато присутствуют матвиенко, зинченко и мудрик. 
Ответить
+1
Болела
Матвієнко таке, Шапа знов в опорній… Ярмола, ну дай Бог, на останніх порохах..
Подивимось.. 
Ответить
+1
TarasTaras94
Ярмола? Ну да, Циганкова закрили, але бл*ха хто з Румунією зіграв добре взагалі? Одного з лідерів не саджають за поганий матч 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Legenda
Легендарный состав....
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+1
Володимир Корнило
В мене величезна повага до реброва за попередні заслуги. Але він забагато на себе бере коли ставить матвієнка в старті. Реброву не пробачать навіть нічиєї. Він собі навіть не уявляє як вболівальники ненавидять того гандона. Реброва при негативному результаті можуть в майбутньому освистувати на українських стадіонах  
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0
Микола Захарченко
Центр поля в нас не зіграний - може бути проблемою...
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0
Саша Зардунов
Состав практически предсказуемый.
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0
TarasTaras94
Головне щоб Судакова і Шапаренка правильно розмістили на полі, Колі зліва, а Жору справа, просто Молдови саме це працювало
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0
Перець
Склад крім воротаря той самий,якщо Матвієнко і Зінченко в парі це паси назад ,значить буде така сама куйня як з Румунами
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0
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Cityzen83
Ну таке... Думав Маліновський буде замість Шапи. Ну Ярмоленко - це пипець ,мабуть у Циганкова травма ,ен готовий на весь поєдинок. Тимчик також не зрозуміло чому в старті.
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0
Max2509x
Коноплянку 
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0
NoMad
Матвієнко... Блд, за що? 
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0
Умник
Надо было ставить на стартовый состав)))
Угадал же
Ответить
0
OtsoCity
У воротах пес патрон, це добре 
Ответить
-1
Getman158
Ярмоленко???!
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-1
New Zealander
Закономірний склад. Всі ті хто напартачив у першому матчі - покарані (окрім шапки так як його ніким замінити), роблять висновки і працюють над помилками. Шанс для інших себе показати
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-2
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