21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).

После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Ярмоленко, Довбик.