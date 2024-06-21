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Кубок Америки
21 июня 2024, 15:51 |
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Аргентина впервые выиграла стартовый матч крупного турнира при Скалони

Месси и компания обыграли Канаду

21 июня 2024, 15:51 |
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Аргентина впервые выиграла стартовый матч крупного турнира при Скалони
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Сегодня ночью сборная Аргентины в матче-открытия Копа Америка-2024 обыграла Канаду со счетом 2:0.

Это четвертый крупный турнир для «альбиселесте» под руководством нынешнего главного тренера, Лионеля Скалони. И впервые под руководством этого наставника Аргентина стартовала с победы.

В стартовых матчах на трех предыдущих турнирах были зафиксированы два поражения и одна ничья. Аргентина стартовала с поражений на Копа Америка-2019 (0:2 от Колумбии) и на ЧМ-2022 (1:2 от Саудовской Аравии) и сыграла вничью 1:1 с Чили в первом матче на Копа Америка-2021.

Напомним, Копа Америка-2021 и ЧМ-2022 сборная Аргентины в итоге выиграла.

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Олег Дидух Источник: Opta
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