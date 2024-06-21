Чемпионат Европы21 июня 2024, 15:07 | Обновлено 21 июня 2024, 15:08
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ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру со Словакией
В немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024
21 июня 2024, 15:07 | Обновлено 21 июня 2024, 15:08
1298
2
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).
После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру со Словакией
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