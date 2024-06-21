Неожиданный вариант. Реал нашел замену Кроосу в Серии А

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» и сборной Франции Адриену Рабьо. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, «Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Тони Кроосу, который завершает карьеру нынешним летом. Контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце июня, после чего 29-летний хавбек станет свободным агентом.

«Ювентус» заинтересован в продлении контракта с Рабьо, но договориться с 29-летним хавбеком пока что не удается. Также на игрока претендует «Милан».