Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом
«Россонери» предложили контракт Адриену Рабьо
«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, который станет свободным агентом в конце июня. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, «россонери» предлагают игроку сборной Франции контракт с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год. «Ювентус» дает Рабьо меньше – 7 миллионов евро в год.
Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года, когда перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего хавбека сборной Франции 5 голов и 3 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.
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