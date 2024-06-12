Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом
Италия
12 июня 2024, 17:54 |
951
0

Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом

«Россонери» предложили контракт Адриену Рабьо

12 июня 2024, 17:54 |
951
0
Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, который станет свободным агентом в конце июня. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «россонери» предлагают игроку сборной Франции контракт с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год. «Ювентус» дает Рабьо меньше – 7 миллионов евро в год.

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года, когда перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего хавбека сборной Франции 5 голов и 3 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.

По теме:
Жирона ищет замену Цыганкову, Довбику и другим. В планах – 7-8 новичков
Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера
Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус
Ювентус Адриен Рабьо Милан трансферы трансферы Серии A свободный агент
Олег Дидух Источник: La Repubblica
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12 июня 2024, 07:23 7
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?

Криштиану помог Португалии разгромить Ирландию 3:0, оформив дубль

ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
Футбол | 11 июня 2024, 20:31 0
ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко

Виталий был заменен на 30-й минуте на Александра Зинченко

ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
Футбол | 12.06.2024, 17:48
ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
ФОТО. Кто после Месси? МЛС опубликовала список самых продаваемых футболок
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Футбол | 11.06.2024, 21:30
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Футбол | 12.06.2024, 12:57
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
11.06.2024, 11:04 8
Футбол
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
12.06.2024, 07:32 15
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
11.06.2024, 10:50 46
Волейбол
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
11.06.2024, 23:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем