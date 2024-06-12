Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом

«Милан» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, который станет свободным агентом в конце июня. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «россонери» предлагают игроку сборной Франции контракт с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год. «Ювентус» дает Рабьо меньше – 7 миллионов евро в год.

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года, когда перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего хавбека сборной Франции 5 голов и 3 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.