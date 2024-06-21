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21 июня 2024, 14:59 | Обновлено 21 июня 2024, 15:02
1889
4

ФОТО. Свитолина приехала поддержать сборную Украины в игре со Словакией

Элина уже в Дюссельдорфе

21 июня 2024, 14:59 | Обновлено 21 июня 2024, 15:02
1889
4
ФОТО. Свитолина приехала поддержать сборную Украины в игре со Словакией
Инстаграм Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина прибыла в Дюссельдорф на матч второго тура группового раунда Евро-2024 между командами Украины и Словакии.

Элина выложила в инстаграм фото с президентом УАФ Андреем Шевченком.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Элина Свитолина фото
Владимир Клепач Источник: Instagram
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MrStepanovM .
хто третій?
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Олександр Науменко
На кого дивиться Шева? Когнітив? На часі сушити весла?
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Muskrat2
Це як наші на Федкапі, навіки марна справа, в них немає мотивації рвати жили, заради не своїх особистих інтересів.
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0
DK1961
Ну все, значит выиграем. Ещё и у Довбика сегодня день рождения.
А то я боялся, что руснявая бл...ь регбиста приедет...
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0
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