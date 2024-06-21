ФОТО. Свитолина приехала поддержать сборную Украины в игре со Словакией

Украинская теннисистка Элина Свитолина прибыла в Дюссельдорф на матч второго тура группового раунда Евро-2024 между командами Украины и Словакии.

Элина выложила в инстаграм фото с президентом УАФ Андреем Шевченком.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.