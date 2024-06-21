Другие новости21 июня 2024, 14:59 | Обновлено 21 июня 2024, 15:02
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ФОТО. Свитолина приехала поддержать сборную Украины в игре со Словакией
Элина уже в Дюссельдорфе
21 июня 2024, 14:59 | Обновлено 21 июня 2024, 15:02
1889
4
Украинская теннисистка Элина Свитолина прибыла в Дюссельдорф на матч второго тура группового раунда Евро-2024 между командами Украины и Словакии.
Элина выложила в инстаграм фото с президентом УАФ Андреем Шевченком.
Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
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