Тренер сборной Германии останется на своем посту до 2026 года
Контракт Юлиана Нагельсманна автоматически продлен
Юлиан Нагельсманн останется на посту главного тренера сборной Германии до лета 2026 года. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
По его информации, в контракте Нагельсманна с Немецким футбольным союзом (DFB) была прописана опция автоматического продления контракта в случае выхода команды в плей-офф Евро-2024.
Во втором туре Евро-2024 Германия обыграла Венгрию со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, что де-факто активировало опцию продления контракта Нагельсманна.
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