Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Германии останется на своем посту до 2026 года
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 14:40 |
276
1

Тренер сборной Германии останется на своем посту до 2026 года

Контракт Юлиана Нагельсманна автоматически продлен

21 июня 2024, 14:40 |
276
1
Тренер сборной Германии останется на своем посту до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Юлиан Нагельсманн останется на посту главного тренера сборной Германии до лета 2026 года. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, в контракте Нагельсманна с Немецким футбольным союзом (DFB) была прописана опция автоматического продления контракта в случае выхода команды в плей-офф Евро-2024.

Во втором туре Евро-2024 Германия обыграла Венгрию со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, что де-факто активировало опцию продления контракта Нагельсманна.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру со Словакией
ФОТО. Свитолина приехала поддержать сборную Украины в игре со Словакией
Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд
Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024 продление контракта Немецкий футбольный союз
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Канада – 2:0. Победный старт Копа для Месси. Видео голов, обзор
Футбол | 21 июня 2024, 13:47 0
Аргентина – Канада – 2:0. Победный старт Копа для Месси. Видео голов, обзор
Аргентина – Канада – 2:0. Победный старт Копа для Месси. Видео голов, обзор

Голами у фаворита матча отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес

Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса
Футбол | 20 июня 2024, 22:33 2
Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса
Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса

Давид Де Хеа предложил свои услуги «Реалу»

Пошел на соглашение. Скандальный боксер из США получил бан за допинг
Бокс | 21.06.2024, 08:37
Пошел на соглашение. Скандальный боксер из США получил бан за допинг
Пошел на соглашение. Скандальный боксер из США получил бан за допинг
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21.06.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
Футбол | 20.06.2024, 19:37
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Німці рвуть всіх на шмаття,будуть в півфіналі 1000%
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 9
Бокс
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
19.06.2024, 15:01 9
Бокс
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 63
Футбол
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 9
Футбол
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
19.06.2024, 15:20 16
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем