«Будет очень сложно». Бражко поделился ожиданиями от матча со Словакией

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко поделился ожиданиями от второго матча на Евро против команды Словакии.

«На бумаге мы были сильнее, чем Румыния, но увидели 0:3 на табло. Что будет против Словакии? Я не могу сказать, все увидим на поле. Будет как будет. Думаю, что будет очень интересная игра и битва. Для нас это сейчас самая важная игра.

Надо ожидать, что это организованная команда, которая знает, что делать на поле. Я видел, как они прессингуют и компактно обороняются. Будет очень сложно. У Словакии хорошие контратаки, команда пытается играть в футбол, а не просто бить мяч», – сказал Бражко.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.