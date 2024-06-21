Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лунин точно не должен обижаться на Реброва»

Защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный поделился мыслями о возможных изменениях в составе сборной Украины на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Словакии.

– Не хотелось бы никого персонально обвинять за фиаско в первом матче, но точно не лучшую игру провел Андрей Лунин. Не стоит ли Реброву после ошибок вратаря выпустить на игру против Словакии Анатолия Трубина?

– Ротация сто процентов должна быть. Некоторые игроки должны понять, что они не являются незаменимыми. Если мы увидим в старте Трубина, а не Лунина, думаю, что никто Реброва не упрекнет. Это будет нормально и закономерно. Андрей должен будет воспринять это нормально, потому что не удалась ему игра с Румынией. Все ошибаются, даже такие топовые вратари, как он. Просто нужно сделать правильные выводы. Лунин, если не попадет в стартовые 11 на матч против словаков, точно не должен обижаться на Реброва.

– Украине отступать некуда. Нам во что бы то ни стало нужно побеждать словаков, чтобы сохранить реальные, а не теоретические шансы на проход в 1/8 финала Евро-2024. Рискнет ли Реброва сыграть в два форварда?

– Я так думаю, что Украина должна была бы сыграть в два нападающих, но мне не до конца понятно, как взаимодействуют между собой Довбик и Яремчук. Нужно быть в середине коллектива, чтобы знать такие нюансы. И Артем, и Роман – классные нападающие. Однако кто-то из них должен играть в оттяжке, играть так называемую «десятку». А кто из них так может играть? Вот почему вопрос. И Довбик, и Яремчук – ярко выраженные «наконечники». Оба – мощные, высокие, любят и хорошо чувствуют себя в борьбе.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.