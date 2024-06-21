Конопля рассказал, чему сборной Украины нужно поучиться у сборной Словакии

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.

– В общем знаю, что эта команда втрое более организованная, чем были румыны. Они показали за счет своей организованности, за счет своей командной силы прежде всего, а не звездных каких-то игроков, что они могут получать положительный результат против очень сильных оппонентов. Поэтому эта игра еще важнее, чем против румын, потому что в ней, наверное, будет решаться наша дальнейшая судьба.

– Насколько тебя удивило то, что они победили бельгийцев, фаворитов группы, одних из фаворитов Евро?

– Немного следили за футболом, они же играли после нас. Было действительно видно, что даже бельгийцам очень тяжело было создавать моменты против них. И то, как они отдавались на поле – это то, чему нам нужно у них научиться. И научиться за очень короткий промежуток времени, – сказал Конопля.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.