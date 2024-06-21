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  4. Марсель ЗАБИТЦЕР: «Мы должны победить, чтобы иметь шансы на плей-оф»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 12:05 |
439
1

Марсель ЗАБИТЦЕР: «Мы должны победить, чтобы иметь шансы на плей-оф»

Полузащитник сборной Австрии поделился ожиданиями от матча против Польши

21 июня 2024, 12:05 |
439
1
Марсель ЗАБИТЦЕР: «Мы должны победить, чтобы иметь шансы на плей-оф»
УЕФА. Марсель Забитцер

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Польши:

«Это игра «все или ничего». Мы должны выиграть, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф, поэтому для нас это очень важная игра. Мы проанализировали игру Польши и увидели их слабые стороны. Наши сильные стороны хорошо совпадают. Если мы будем иметь надлежащий уровень уверенности и спокойствия, то будем иметь хорошие шансы на победу.

Мы проанализировали поражение от Франции. Мы были не на своем лучшем уровне на мяче и вне его: нам не хватало хладнокровия в завершении. Но мы продолжаем работать. У нас хорошая атмосфера на тренировках. Мы готовы и хорошо подготовлены. С нашим качеством, я думаю, мы можем выиграть эту игру.

Давление – это одна из тех вещей, которые вы можете на себя возложить, но у нас есть свой собственный способ решения проблем. Мы всегда честны. Мы четко говорим о вещах. И мы все говорили о том, что хотим поставить все на кон, чтобы победить Польшу».

Матч Польша – Австрия состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.

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сборная Польши по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Польша - Австрия Марсель Забитцер
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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antt
Прям становище як у нас. І в поляків не краще. Хоча австрійці на Євро-2021 перемогли нашу команду, яка чесно кажучи тоді зіграла дуже погано. Але один мячем все обійшлося. І це була не перша гра.
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