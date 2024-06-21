Марсель ЗАБИТЦЕР: «Мы должны победить, чтобы иметь шансы на плей-оф»

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Польши:

«Это игра «все или ничего». Мы должны выиграть, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф, поэтому для нас это очень важная игра. Мы проанализировали игру Польши и увидели их слабые стороны. Наши сильные стороны хорошо совпадают. Если мы будем иметь надлежащий уровень уверенности и спокойствия, то будем иметь хорошие шансы на победу.

Мы проанализировали поражение от Франции. Мы были не на своем лучшем уровне на мяче и вне его: нам не хватало хладнокровия в завершении. Но мы продолжаем работать. У нас хорошая атмосфера на тренировках. Мы готовы и хорошо подготовлены. С нашим качеством, я думаю, мы можем выиграть эту игру.

Давление – это одна из тех вещей, которые вы можете на себя возложить, но у нас есть свой собственный способ решения проблем. Мы всегда честны. Мы четко говорим о вещах. И мы все говорили о том, что хотим поставить все на кон, чтобы победить Польшу».

Матч Польша – Австрия состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.