Ральф РАНГНИК: «Эта игра похожа на матч на вылет»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Польши:

«Суть игры понятна. Она имеет характер матча на вылет. Обе команды имеют хорошие шансы на победу, ничья не поможет никому из нас. Как все закончится, зависит от того, как мы сыграем, и именно на этом мы сосредоточены.

Обе команды имеют свой собственный стиль. Мы ожидаем, что они будут играть с тремя игроками позади при владении мячом и с пятью без мяча. Италия, Эстония или Сербия, с которыми мы встречались перед Евро, имели похожий подход, поэтому нельзя сказать, что мы никогда не встречались с командами, которые настроены на оборону.

Олимпиаштадион? У меня здесь остались хорошие воспоминания, в основном благодаря большим победам над «Гертой». Если это место заполнено, то это удивительный стадион, который может создать особую атмосферу. Поле в фантастическом состоянии. Погода должна быть хорошей. Все создано для великолепной игры в футбол.

Мы ждем, что Левандовски выйдет в основе. Он опасен в штрафной площадке, и наша цель – предотвратить попадание в него как можно большего количества мячей. Надеюсь, это поможет не дать ему достичь пика своих возможностей.

Нашей целью было выйти в финальную часть Евро. Мы это сделали. Теперь мы хотим дойти до раунда плей-офф, и мы всегда знали, что для этого нам придется обыграть по крайней мере одну, а может и две команды в нашей группе. Наш стиль игры не настроен на то, чтобы играть вничью. Мы будем играть на победу. Все остальное – это игра в гипотезы, в которую не стоит играть».

Матч Польша – Австрия состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.