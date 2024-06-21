Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет со Словакией
Команда Сергея Реброва выйдет на матч в домашнем комплекте экипировки
Сегодня, 21 июня в Дюссельдорфе на «Дюссельдорф-Арене» сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024, против команды Словакии.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Словацкая команда сыграет в синем.
В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).
После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украина идут без набранных баллов.
Ранее стала известна заявка на матч.
Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
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