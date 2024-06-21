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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 10:11 |
861
0

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет со Словакией

Команда Сергея Реброва выйдет на матч в домашнем комплекте экипировки

21 июня 2024, 10:11 |
861
0
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет со Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 21 июня в Дюссельдорфе на «Дюссельдорф-Арене» сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024, против команды Словакии.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Словацкая команда сыграет в синем.

В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).

После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украина идут без набранных баллов.

Ранее стала известна заявка на матч.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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