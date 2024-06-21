Стала известна заявка сборной Украины на матч против Словакии

В пятницу, 21 июня 2024 года, состоится матч второго тура группового этапа Евро-2024 между национальными командами Словакии и Украины. Игра пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на этот поединок. В нее попали 26 футболистов.

Интересно, что именно такое количество игроков было вызвано на Евро-2024. Однако неизвестно, сможет ли принять участие в поединке левый защитник Виталий Миколенко, который пропустил предыдущий матч против Румынии.