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  4. Разложил по полочкам. Роналду назвал знаковые качества Португалии
Португалия
21 июня 2024, 09:12 | Обновлено 21 июня 2024, 09:32
208
0

Разложил по полочкам. Роналду назвал знаковые качества Португалии

Нападающий – о своей национальной команде

21 июня 2024, 09:12 | Обновлено 21 июня 2024, 09:32
208
0
Разложил по полочкам. Роналду назвал знаковые качества Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча чемпионата Европы 2024 с командой Турции поделился постом в инстаграме.

«Единство, сосредоточенность и преданность», – написал Роналду под серией фотографий из расположения португальской сборной.

Напомним, в 1-м туре групповой стадии Евро-2024 Португалия со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Чехии.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией и обратился к команде.

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Евро-2024 Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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