Португалия21 июня 2024, 09:12 | Обновлено 21 июня 2024, 09:32
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Разложил по полочкам. Роналду назвал знаковые качества Португалии
Нападающий – о своей национальной команде
21 июня 2024, 09:12 | Обновлено 21 июня 2024, 09:32
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча чемпионата Европы 2024 с командой Турции поделился постом в инстаграме.
«Единство, сосредоточенность и преданность», – написал Роналду под серией фотографий из расположения португальской сборной.
Напомним, в 1-м туре групповой стадии Евро-2024 Португалия со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Чехии.
Ранее Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией и обратился к команде.
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