Разложил по полочкам. Роналду назвал знаковые качества Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча чемпионата Европы 2024 с командой Турции поделился постом в инстаграме.

«Единство, сосредоточенность и преданность», – написал Роналду под серией фотографий из расположения португальской сборной.

Напомним, в 1-м туре групповой стадии Евро-2024 Португалия со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Чехии.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией и обратился к команде.