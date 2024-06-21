Был неудержим. Уильямс установил рекорд Евро-2024 в игре с Италией

20 июня в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

По итогам поединка вингер сборной Испании Нико Уильямс получил от УЕФА приз лучшего игрока встречи.

Кроме этого, 21-летний игрок отметился статистическим рекордом Евро-2024. Уильямс 11 раз шел в обводку, выполнив четыре удачных попытки. Также Нико стал лучшим игроком матча по передачам под удар, совершив четыре таких паса.

Ранее сообщалось, что Италия установила антирекорд в матче с Испанией.