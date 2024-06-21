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  4. Был неудержим. Уильямс установил рекорд Евро-2024 в игре с Италией
Испания
21 июня 2024, 08:55 |
2021
0

Был неудержим. Уильямс установил рекорд Евро-2024 в игре с Италией

Испанский вингер помог команде добиться принципиальной победы

21 июня 2024, 08:55 |
2021
0
Был неудержим. Уильямс установил рекорд Евро-2024 в игре с Италией
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

20 июня в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

По итогам поединка вингер сборной Испании Нико Уильямс получил от УЕФА приз лучшего игрока встречи.

Кроме этого, 21-летний игрок отметился статистическим рекордом Евро-2024. Уильямс 11 раз шел в обводку, выполнив четыре удачных попытки. Также Нико стал лучшим игроком матча по передачам под удар, совершив четыре таких паса.

Ранее сообщалось, что Италия установила антирекорд в матче с Испанией.

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Нико Уильямс сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Италия
Юрій Остроумов Источник: Opta
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