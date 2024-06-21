Тренер сборной Словении: «Мы показали, что заслуженно пробились на Евро»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек пркомментировал игру против сборной Сербии (1:1), в которой его подопечные упустили победу на 90+6 минуте.

«Мы показали, что заслуженно пробились на ЕВРО. Футбол может быть жестоким, но я уверен, что эта команда получит вознаграждение. Мы играли смело, и болельщики здорово нас поддерживали. Этот матч войдет в историю словенского спорта.

Мы знали, что сербы опасны при "стандартах". Возможно, мы потеряли концентрацию, но я все равно горжусь своими ребятами, которые играли с душой и отдали все силы. Впереди последний матч в группе. Англичане явные фавориты, но такими же были датчане и сербы. Поэтому нам надо поднять голову и как следует подготовиться к этой игре», – сказал Кек.