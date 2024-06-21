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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 04:00 | Обновлено 21 июня 2024, 04:07
35
0

Тренер сборной Словении: «Мы показали, что заслуженно пробились на Евро»

Матьяж Кек пркомментировал упущенную победу в игре против Сербии

21 июня 2024, 04:00 | Обновлено 21 июня 2024, 04:07
35
0
Тренер сборной Словении: «Мы показали, что заслуженно пробились на Евро»
УЕФА. Матьяж Кек

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек пркомментировал игру против сборной Сербии (1:1), в которой его подопечные упустили победу на 90+6 минуте.

«Мы показали, что заслуженно пробились на ЕВРО. Футбол может быть жестоким, но я уверен, что эта команда получит вознаграждение. Мы играли смело, и болельщики здорово нас поддерживали. Этот матч войдет в историю словенского спорта.

Мы знали, что сербы опасны при "стандартах". Возможно, мы потеряли концентрацию, но я все равно горжусь своими ребятами, которые играли с душой и отдали все силы. Впереди последний матч в группе. Англичане явные фавориты, но такими же были датчане и сербы. Поэтому нам надо поднять голову и как следует подготовиться к этой игре», – сказал Кек.

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сборная Сербии по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024 Словения - Сербия чемпионат Европы по футболу пресс-конференция Матьяж Кек
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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