Брайан КРИСТАНТЕ: «Они сыграли гораздо сильнее нас»
Полузащтник сборной Италии поделился впечатлениями от проигранной игры
Полузащитник сборной Италии Брайан Кристанте прокомментировал игру против Испании, которую «скуадра адзура» минимально проиграла.
«Они сыграли гораздо сильнее нас и заслужили победу. Мы не могли продвигаться вперед – нас сдерживали. Против нас доминировали, но Испания такая всегда: она сбивает с толку своими дриблингом и контролем мяча.
Мы могли бы лучше организовать отдельные контратаки ради создания моментов. Этого мы не сделали, и результат – не в нашу пользу.», – сказал Кристанте.
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