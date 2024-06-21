Брайан КРИСТАНТЕ: «Они сыграли гораздо сильнее нас»

Полузащитник сборной Италии Брайан Кристанте прокомментировал игру против Испании, которую «скуадра адзура» минимально проиграла.

«Они сыграли гораздо сильнее нас и заслужили победу. Мы не могли продвигаться вперед – нас сдерживали. Против нас доминировали, но Испания такая всегда: она сбивает с толку своими дриблингом и контролем мяча.

Мы могли бы лучше организовать отдельные контратаки ради создания моментов. Этого мы не сделали, и результат – не в нашу пользу.», – сказал Кристанте.