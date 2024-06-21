Андреа КАМБЬЯЗО: «Испания доказала, что сильнее нас»

Защитник сборной Италии Андреа камбьязо оценил игру против Испании, которую Италия проиграла 0:1.

«Сложная была игра. У них великолепная команда, доказавшая, что сильнее нашей. Обидно. Теперь нужно восстанавливать силы и думать о Хорватии. Нам нужно сохранять хладнокровие - все может поменяться внезапно.

Нам казалось, что против нас играют в более высоком темпе. И это было решающим. Соперник действовал разумнее и победил. Но, как я уже сказал, все может поменяться – надо восстановить силы и хорошо провести матч против Хорватии», – сказал Камбьязо.