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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 03:20 | Обновлено 21 июня 2024, 03:23
127
0

Андреа КАМБЬЯЗО: «Испания доказала, что сильнее нас»

Защитник сборной Италии прокомментировал матч второго тура Евро-2024

21 июня 2024, 03:20 | Обновлено 21 июня 2024, 03:23
127
0
Андреа КАМБЬЯЗО: «Испания доказала, что сильнее нас»
УЕФА. Андреа Камбьязо (слева)

Защитник сборной Италии Андреа камбьязо оценил игру против Испании, которую Италия проиграла 0:1.

«Сложная была игра. У них великолепная команда, доказавшая, что сильнее нашей. Обидно. Теперь нужно восстанавливать силы и думать о Хорватии. Нам нужно сохранять хладнокровие - все может поменяться внезапно.

Нам казалось, что против нас играют в более высоком темпе. И это было решающим. Соперник действовал разумнее и победил. Но, как я уже сказал, все может поменяться – надо восстановить силы и хорошо провести матч против Хорватии», – сказал Камбьязо.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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