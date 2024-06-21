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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 02:40 | Обновлено 21 июня 2024, 02:54
255
0

ДОННАРУММА: «Мне плевать на мои сейвы, я надеялся на другой результат»

Голкипер сборной Италии разочарован после поражения от Испании

21 июня 2024, 02:40 | Обновлено 21 июня 2024, 02:54
255
0
ДОННАРУММА: «Мне плевать на мои сейвы, я надеялся на другой результат»
УЕФА. Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь сборной италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от проигранного матча против Испании (0:1).

«Честно говоря, мне плевать на свои сейвы, я надеялся на другую игру и другой результат. Мы очень легко давали им возможность плести комбинации и сделали слишком мало качественных передач. При такой игре испанцы всегда наказывают.

Мы в ярости, но давайте направим эту злость на последний матч в группе. Судьба все еще в наших руках, нам не стоит волноваться. Нам предстоит многое сделать против Хорватии, но я убежден, что мы справимся. Мы много бегали, возможно, плохо, но мы должны настраиваться с мыслью, что нам надо прибавлять», – сказал Доннарумма.

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чемпионат Европы по футболу сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Испания - Италия Джанлуиджи Доннарумма
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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