ДОННАРУММА: «Мне плевать на мои сейвы, я надеялся на другой результат»
Голкипер сборной Италии разочарован после поражения от Испании
Вратарь сборной италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от проигранного матча против Испании (0:1).
«Честно говоря, мне плевать на свои сейвы, я надеялся на другую игру и другой результат. Мы очень легко давали им возможность плести комбинации и сделали слишком мало качественных передач. При такой игре испанцы всегда наказывают.
Мы в ярости, но давайте направим эту злость на последний матч в группе. Судьба все еще в наших руках, нам не стоит волноваться. Нам предстоит многое сделать против Хорватии, но я убежден, что мы справимся. Мы много бегали, возможно, плохо, но мы должны настраиваться с мыслью, что нам надо прибавлять», – сказал Доннарумма.
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