Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала двух футболистов, игравших за Черноморец
Украина. Первая лига
21 июня 2024, 00:53 | Обновлено 21 июня 2024, 01:04
73
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала двух футболистов, игравших за Черноморец

Богдан Бойчук и Даниил Голуб стали игроками клуба из Черновцов

21 июня 2024, 00:53 | Обновлено 21 июня 2024, 01:04
73
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала двух футболистов, игравших за Черноморец
ФК Буковина. Богдан Бойчук и Даниил Голуб

Клуб Первой лиги «Буковина» подписал двух футболистов, игравших за одесский «Черноморец».

Черновицкая «Буковина» заключила соглашение с 28-летним игроком атаки Богданом Бойчуком, который в прошлом сезоне защищал цвета клуба УПЛ «Черноморец». Контракт с футболистом подписан на год с возможностью пролонгации еще на год.

Богдан Бойчук первые шаги в футболе предпринимал в донецком Олимпике, а в 2010 году продолжил обучение в академии харьковского Металлиста. В сезоне 2012/2013 уже на уровне «молодежки» «желто-синих» становился лучшим бомбардиром команды, забив 12 голов в 22 матчах. Всего за команды Металлиста разных возрастных уровней сыграл 106 поединков, в которых отличился 31 голом. За основную команду харьковчан дебютировал в кампании 2014/15 в гостевом матче против киевского «Динамо», а уже через четыре дня Бойчук сыграл в четвертьфинале Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

В 2016 году отправился в аренду в молдавский клуб Заря (Бельцы), с которым выиграл национальный Кубок. Также Богдан поиграл в еще одном клубе из Молдовы – «Динамо-Авто» (19 матчей, 2 гола). С 2019 по 2022 год Бойчук был одним из лидеров львовского «Руха», проведя всего за эту команду 76 матчей, в которых отличился 4 голами и 12 ассистами. Сезон 2022/23 провел в составе «Металлиста», а в прошлом чемпионате защищал цвета одесского «Черноморца» в Премьер-лиге. В составе «моряков» сыграл 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

В 2012 году Богдан Бойчук вызывался в юношеской сборной Украины U-16. Крайний полузащитник провел три матча за сборную U-16 и отличился двумя забитыми голами в ворота сверстников из Бельгии и Словакии.

ФК «Буковина» представила еще одного новичка в летнее межсезонье. Контракт с «желто-черными» подписал 20-летний игрок линии атаки Даниил Голуб, в последнее время выступавший в составе клуба УПЛ «Черноморец». Соглашение с футболистом заключено на три года с возможностью продления еще на один год.

Новобранец «Буковины» – воспитанник донецкой футбольной школы. С 2016 по 2020 год выступал за юношеские команды «Шахтера» и ФК «Мариуполь». В сезоне 2020/21 Голуб играл за юношеские и молодежные команды «Колоса» и «Ингульца» (34 матча, 7 голов), а уже со следующей кампании стал игроком «Миная». За взрослую команду закарпатского клуба в Премьер-лиге дебютировал в сезоне 2022/23. В своем первом же матче Голуб отличился забитым мячом в ворота Александрии. Всего в составе «Миная» Даниил провел 12 поединков, а уже в январе 2024 стал игроком «Черноморца». За «моряков» в УПЛ в прошлом сезоне сыграл два матча.

Даниил Голуб – крайний полузащитник, который может сыграть и в центре нападения.

По теме:
Буковина планирует серьезное усиление летом. Названо, кто пополнит состав
Переговоры в тупике. Топ-клуб испытывает трудности с подписанием Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. Верес завершил сотрудничество с хавбеком Банадой
Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ Богдан Бойчук Даниил Голуб Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 05:20 1
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024

Артем заявил, что румыны нейтрализовали атаку сине-желтых

Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Футбол | 20 июня 2024, 07:01 13
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером украинца

УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Футбол | 20.06.2024, 01:36
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 20.06.2024, 23:55
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
Футбол | 20.06.2024, 20:13
ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
19.06.2024, 14:12 3
Футбол
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
19.06.2024, 13:17 1
Бокс
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
20.06.2024, 07:18 37
Футбол
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 63
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 8
Бокс
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем