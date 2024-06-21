ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала двух футболистов, игравших за Черноморец

Клуб Первой лиги «Буковина» подписал двух футболистов, игравших за одесский «Черноморец».

Черновицкая «Буковина» заключила соглашение с 28-летним игроком атаки Богданом Бойчуком, который в прошлом сезоне защищал цвета клуба УПЛ «Черноморец». Контракт с футболистом подписан на год с возможностью пролонгации еще на год.

Богдан Бойчук первые шаги в футболе предпринимал в донецком Олимпике, а в 2010 году продолжил обучение в академии харьковского Металлиста. В сезоне 2012/2013 уже на уровне «молодежки» «желто-синих» становился лучшим бомбардиром команды, забив 12 голов в 22 матчах. Всего за команды Металлиста разных возрастных уровней сыграл 106 поединков, в которых отличился 31 голом. За основную команду харьковчан дебютировал в кампании 2014/15 в гостевом матче против киевского «Динамо», а уже через четыре дня Бойчук сыграл в четвертьфинале Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

В 2016 году отправился в аренду в молдавский клуб Заря (Бельцы), с которым выиграл национальный Кубок. Также Богдан поиграл в еще одном клубе из Молдовы – «Динамо-Авто» (19 матчей, 2 гола). С 2019 по 2022 год Бойчук был одним из лидеров львовского «Руха», проведя всего за эту команду 76 матчей, в которых отличился 4 голами и 12 ассистами. Сезон 2022/23 провел в составе «Металлиста», а в прошлом чемпионате защищал цвета одесского «Черноморца» в Премьер-лиге. В составе «моряков» сыграл 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.

В 2012 году Богдан Бойчук вызывался в юношеской сборной Украины U-16. Крайний полузащитник провел три матча за сборную U-16 и отличился двумя забитыми голами в ворота сверстников из Бельгии и Словакии.

ФК «Буковина» представила еще одного новичка в летнее межсезонье. Контракт с «желто-черными» подписал 20-летний игрок линии атаки Даниил Голуб, в последнее время выступавший в составе клуба УПЛ «Черноморец». Соглашение с футболистом заключено на три года с возможностью продления еще на один год.

Новобранец «Буковины» – воспитанник донецкой футбольной школы. С 2016 по 2020 год выступал за юношеские команды «Шахтера» и ФК «Мариуполь». В сезоне 2020/21 Голуб играл за юношеские и молодежные команды «Колоса» и «Ингульца» (34 матча, 7 голов), а уже со следующей кампании стал игроком «Миная». За взрослую команду закарпатского клуба в Премьер-лиге дебютировал в сезоне 2022/23. В своем первом же матче Голуб отличился забитым мячом в ворота Александрии. Всего в составе «Миная» Даниил провел 12 поединков, а уже в январе 2024 стал игроком «Черноморца». За «моряков» в УПЛ в прошлом сезоне сыграл два матча.

Даниил Голуб – крайний полузащитник, который может сыграть и в центре нападения.