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Украина. Первая лига
20 июня 2024, 22:55 | Обновлено 20 июня 2024, 23:30
468
0

Буковина планирует серьезное усиление летом. Названо, кто пополнит состав

Президент клуба Владимир Дубинский анонсировал подписание 8 футболистов

20 июня 2024, 22:55 | Обновлено 20 июня 2024, 23:30
468
0
Буковина планирует серьезное усиление летом. Названо, кто пополнит состав
ФК Буковина

Черновицкая Буковина планирует серьезное усиление в летнее межсезонье.

Появляется много слухов о возможных новичках черновицкого клуба, сообщает ТаТоТаке. Президент клуба Владимир Дубинский анонсировал подписание восьми игроков.

В Буковине планируют летом подписать следующих футболистов:

  • защитников Юрия Дудника, Давронбека Азизова и полузащитника Ореста Панчишина (Кремень)
  • защитника Яна Морговского (Звягель)
  • вингеров Богдана Бойчука и Даниила Голуба (Черноморец)
  • нападающего Максима Горного (Эпицентр)
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Буковина Черновцы Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу Владимир Дубинский Юрий Дудник Давронбек Азизов Орест Панчишин Кремень Кременчуг Звягель Ян Морговский Богдан Бойчук Даниил Голуб Черноморец Одесса Эпицентр Каменец-Подольский трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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