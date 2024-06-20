Украина. Первая лига20 июня 2024, 22:55 | Обновлено 20 июня 2024, 23:30
468
0
Буковина планирует серьезное усиление летом. Названо, кто пополнит состав
Президент клуба Владимир Дубинский анонсировал подписание 8 футболистов
20 июня 2024, 22:55 | Обновлено 20 июня 2024, 23:30
468
0
Черновицкая Буковина планирует серьезное усиление в летнее межсезонье.
Появляется много слухов о возможных новичках черновицкого клуба, сообщает ТаТоТаке. Президент клуба Владимир Дубинский анонсировал подписание восьми игроков.
В Буковине планируют летом подписать следующих футболистов:
- защитников Юрия Дудника, Давронбека Азизова и полузащитника Ореста Панчишина (Кремень)
- защитника Яна Морговского (Звягель)
- вингеров Богдана Бойчука и Даниила Голуба (Черноморец)
- нападающего Максима Горного (Эпицентр)
Читайте также:Президент Буковины: «Задача номер один – выход в УПЛ»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2024, 07:01 13
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером украинца
Футбол | 20 июня 2024, 20:13 9
Виктор Цыганков начал тренироваться индивидуально перед матчем со Словакией
Футбол | 20.06.2024, 08:18
Футбол | 20.06.2024, 11:00
Футбол | 20.06.2024, 21:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2024, 11:24 16
19.06.2024, 13:17 1
18.06.2024, 16:08 12
20.06.2024, 05:20 1
19.06.2024, 15:20 16
20.06.2024, 09:47 34
19.06.2024, 17:35 7
19.06.2024, 12:46 2