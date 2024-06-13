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Украина. Первая лига
13 июня 2024, 12:48 | Обновлено 13 июня 2024, 12:49
717
0

Президент Буковины: «Задача номер один – выход в УПЛ»

Дубинский хочет видеть команду в элитном дивизионе

13 июня 2024, 12:48 | Обновлено 13 июня 2024, 12:49
717
0
Президент Буковины: «Задача номер один – выход в УПЛ»
ФК Буковина

Президент клуба Первой лиги «Буковина» Владимир Дубинский рассказал про амбиции команды Валерия Кривенцова, перед которой стоит задача подняться в УПЛ.

«Задача номер один – выйти в УПЛ. Это мечта всего бизнеса, всего города Черновцы. Если бы я не ставил амбициозные задачи, то зачем мне идти в этот проект, вкладывать такие средства, приглашать своих партнеров? За мной стоит еще ряд крупных бизнесов, с которыми тоже согласовывали, что будем делать. Это не только Владимир Дубинский. Цель выйти в УПЛ стоит, но также цель Кривенцова – создать команду. У нас сейчас нет ничего. Надо создать новую культуру в клубе. Выйти в УПЛ – это понятно, иначе зачем этим заниматься. Но я хочу увидеть команду, которая будет играть в понятный, красивый, атакующий футбол».

«Я хочу от него и всего нового руководства увидеть настоящий, полноценный клуб со своей инфраструктурой, игровым рисунком. Это, возможно, звучит по-пацански, но я хочу видеть «Буковину» – и узнавать, что это «Буковина». Для этого Кривенцову нужны соответствующие игроки, и три последних месяца мы работали над подбором футболистов», – сказал Дубинский.

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Буковина Черновцы Владимир Дубинский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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