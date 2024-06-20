Не Хаби Алонсо. Перес нашел неожиданную замену Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти имеет действующий контракт с клубом до лета 2025 года.

По информации Todo Fichajes, президент «Реала» Флорентино Перес уже начал изучать кандидатуры вероятных преемников итальянского тренера. Перес серьезно рассматривает кандидатуру немецкого специалиста Томаса Тухеля, который недавно покинул «Баварию». Тухель имеет прекрасные отношения с Пересом и у него есть опыт работы со звездным новичком «галактикос» Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что преемником Анчелотти может стать бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо, который привел леверкузенский «Байер» к чемпионству в Бундеслиге.