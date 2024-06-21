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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 01:15 | Обновлено 21 июня 2024, 02:26
298
0

Автогол закрепился в роли лучшего бомбардира Евро-2024

Есть все шансы побить рекорд турнира

21 июня 2024, 01:15 | Обновлено 21 июня 2024, 02:26
298
0
Автогол закрепился в роли лучшего бомбардира Евро-2024
Twitter. Автогол в матче Австрия – Франция

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене прошёл матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «фурии роха».

Единственным мячом в матче стал автогол Риккардо Калафиори. Этот гол стал 5-м попаданием мяча в сетку ворот от своего же игрока.

«Автогол» возглавляет таблицу бомбардиров Евро-2024. Ближайший преследователь – Джамал Мусиала имеет лишь 2 взятия ворот. У остальных игроков по 1 голу.

Автоголы на Евро-2024:

  • Антонио Рюдигер в матче против Шотландии
  • Максимилиан Вебер в матче против Франции
  • Робин Гранац в матче против Португалии
  • Клаус Гьясула в матче против Хорватии
  • Риккардо Калафиори в матче против Испании

Интересно, что на чемпионате мира 2022 было забито лишь 3 автогола, а на чемпионате Европы 2020 был установлен рекорд – 11 взятий своих ворот.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы 2024 было сыграно уже 16 матчей, а до завершения турнира осталось ещё 35 встреч.

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Испания - Италия Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Испании по футболу автогол лучший бомбардир Клаус Гьясула Риккардо Калафьори Антонио Рюдигер статистика
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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