Автогол закрепился в роли лучшего бомбардира Евро-2024
Есть все шансы побить рекорд турнира
20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене прошёл матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «фурии роха».
Единственным мячом в матче стал автогол Риккардо Калафиори. Этот гол стал 5-м попаданием мяча в сетку ворот от своего же игрока.
«Автогол» возглавляет таблицу бомбардиров Евро-2024. Ближайший преследователь – Джамал Мусиала имеет лишь 2 взятия ворот. У остальных игроков по 1 голу.
Автоголы на Евро-2024:
- Антонио Рюдигер в матче против Шотландии
- Максимилиан Вебер в матче против Франции
- Робин Гранац в матче против Португалии
- Клаус Гьясула в матче против Хорватии
- Риккардо Калафиори в матче против Испании
Интересно, что на чемпионате мира 2022 было забито лишь 3 автогола, а на чемпионате Европы 2020 был установлен рекорд – 11 взятий своих ворот.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы 2024 было сыграно уже 16 матчей, а до завершения турнира осталось ещё 35 встреч.
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