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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 23:17 | Обновлено 20 июня 2024, 23:28
378
0

ВИДЕО. Испания вышла вперед. Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота

Автогол случился на 55-й минуте матча 2-го тура Евро-2024

20 июня 2024, 23:17 | Обновлено 20 июня 2024, 23:28
378
0
ВИДЕО. Испания вышла вперед. Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафиори

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.

На 55-й минуте Испания вышла вперед. Риккардо Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Италии

ГОЛ! 1:0. Риккардо Калафьори, 55 мин (автогол)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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