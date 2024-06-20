ВИДЕО. Испания вышла вперед. Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

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Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.

На 55-й минуте Испания вышла вперед. Риккардо Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Италии

ГОЛ! 1:0. Риккардо Калафьори, 55 мин (автогол)