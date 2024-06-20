Чемпионат Европы20 июня 2024, 23:17 | Обновлено 20 июня 2024, 23:28
378
0
ВИДЕО. Испания вышла вперед. Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота
Автогол случился на 55-й минуте матча 2-го тура Евро-2024
20 июня 2024, 23:17 | Обновлено 20 июня 2024, 23:28
378
0
20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.
На 55-й минуте Испания вышла вперед. Риккардо Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Италии
ГОЛ! 1:0. Риккардо Калафьори, 55 мин (автогол)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2024, 13:15 1
Sport.ua представляет «группу смерти» чемпионата Европы в Германии
Футбол | 20 июня 2024, 05:20 1
Артем заявил, что румыны нейтрализовали атаку сине-желтых
Футбол | 20.06.2024, 21:29
Футбол | 20.06.2024, 20:31
Футбол | 20.06.2024, 07:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2024, 13:17 1
20.06.2024, 08:18 15
18.06.2024, 20:05 152
18.06.2024, 16:08 12
18.06.2024, 23:55 16
19.06.2024, 14:23 24
20.06.2024, 09:47 34
19.06.2024, 03:01