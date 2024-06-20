Переговоры в тупике. Топ-клуб испытывает трудности с подписанием Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Испанский клуб уже согласовал условия личного контракта с Довбиком, однако никак не может договориться с «Жироной». По информации испанских СМИ последнее предложение «Атлетико» по трансферу составило 35 миллионов евро, а «Жирона» настаивает на 40 млн. Переговоры пока зашли в тупик, однако Довбик остается приоритетной трансферной целью для «матрасников».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.