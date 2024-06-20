Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры в тупике. Топ-клуб испытывает трудности с подписанием Довбика
Испания
20 июня 2024, 22:49 | Обновлено 20 июня 2024, 23:13
1401
1

Переговоры в тупике. Топ-клуб испытывает трудности с подписанием Довбика

«Атлетико» не может договориться с «Жироной»

20 июня 2024, 22:49 | Обновлено 20 июня 2024, 23:13
1401
1
Переговоры в тупике. Топ-клуб испытывает трудности с подписанием Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Испанский клуб уже согласовал условия личного контракта с Довбиком, однако никак не может договориться с «Жироной». По информации испанских СМИ последнее предложение «Атлетико» по трансферу составило 35 миллионов евро, а «Жирона» настаивает на 40 млн. Переговоры пока зашли в тупик, однако Довбик остается приоритетной трансферной целью для «матрасников».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

По теме:
Буковина планирует серьезное усиление летом. Названо, кто пополнит состав
ОФИЦИАЛЬНО. Верес завершил сотрудничество с хавбеком Банадой
ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес распрощался с Андреем Кухаруком
трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Футбол | 20 июня 2024, 01:36 7
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро

Сербы обязаны выплатить 14,5 тысяч евро за «распространении провокационных месседжей»

Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 18:00 9
Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024
Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024

Балканцев выручил гол в компенсированное время

ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
Футбол | 20.06.2024, 22:13
ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Футбол | 20.06.2024, 07:01
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Футбол | 20.06.2024, 05:20
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
І добре. Атлетіко -дно!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 63
Футбол
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
18.06.2024, 20:05 152
Футбол
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
19.06.2024, 14:23 24
Футбол
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 34
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 43
Футбол
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
19.06.2024, 03:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем