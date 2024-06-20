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  4. Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса
Испания
20 июня 2024, 22:33 |
2674
2

Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса

Давид Де Хеа предложил свои услуги «Реалу»

20 июня 2024, 22:33 |
2674
2
Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

«Королевский клуб» начал поиски вероятной замены Лунину. По информации Defensa Central, с руководством «королевского клуба» относительно трудоустройства связался известный экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа. Однако президент «Реала» Флорентино Перес пока не рассматривает подписание Де Хеа, ведь он провел прошлый сезон без игровой практики.

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря прошлым летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность продления аренды Кепы.

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Давид Де Хеа Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Saar
Лунін, давай, до побачення!
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Archie1991
Рік без клуба, нафіг кому він треба з топ-клубів. 
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-1
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