Лунин может заставить Реал изменить свое решение насчет Кепы

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, «Реал» договорился с украинским вратарем о продлении соглашения до 2029 года, однако Лунин пока не поставил свою подпись в контракте и начал раздумывать об уходе. Из-за этого руководство «королевского клуба» начало рассматривать возможность продления аренды испанского вратаря Кепы Аррисабалаги, права на которого принадлежат лондонскому «Челси». Ранее ожидалось, что баск покинет «сливочных».

«Реал» ценит профессионализм Кепы и то, как он помогал Лунину в серии пенальти в матче ЛЧ против «Манчестер Сити», давая важные подсказки. Поэтому «Реал» считает, что лучше отдать роль резервного вратаря именно Кепе, если Лунин решит уйти, а не тратить средства на нового кипера, которому будет еще нужно время на адаптацию.

В этом сезоне Кепа сыграл за «Реал» 20 матчей, пропустил 18 голов и 9 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.