Лунин может заставить Реал изменить свое решение насчет Кепы
Украинский вратарь может летом покинуть клуб
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации авторитетного испанского издания Relevo, «Реал» договорился с украинским вратарем о продлении соглашения до 2029 года, однако Лунин пока не поставил свою подпись в контракте и начал раздумывать об уходе. Из-за этого руководство «королевского клуба» начало рассматривать возможность продления аренды испанского вратаря Кепы Аррисабалаги, права на которого принадлежат лондонскому «Челси». Ранее ожидалось, что баск покинет «сливочных».
«Реал» ценит профессионализм Кепы и то, как он помогал Лунину в серии пенальти в матче ЛЧ против «Манчестер Сити», давая важные подсказки. Поэтому «Реал» считает, что лучше отдать роль резервного вратаря именно Кепе, если Лунин решит уйти, а не тратить средства на нового кипера, которому будет еще нужно время на адаптацию.
В этом сезоне Кепа сыграл за «Реал» 20 матчей, пропустил 18 голов и 9 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что заменой Лунина может стать молодой Фран Гонзалес.
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