СПАЛЛЕТТИ: «Если не показывать хороший футбол, то вас обыграют»

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую игру:

«Я не согласен с людьми, которые говорят, что победа – это единственное, что имеет значение. Важнее - хорошая игра. Вы должны играть в хороший футбол, иначе команды более высокого уровня вас обыграют. Матч против Испанией будет совершенно другим, и вряд ли в нем будет хоть что-то похожее на матч против Албании».

Для меня это не дерби. На таких турнирах все матчи как финалы, все они уникальны, все запоминаются. Мы хотим сыграть в тот же футбол, который мы показали против Албании, и проверить себя против одной из сильнейших команд в Европе. Уверен, что если мы отдадим мяч, это плохо для нас закончится. Так что нам придется взять инициативу в свои руки и посмотреть, сможем ли мы сыграть первым номером против такого серьезного соперника.

Мы должны хотеть не меньше, чем испанцы. Надо сыграть в свою игру, чтобы потом не пришлось ни о чем сожалеть. Это будет очень непросто, но мы постараемся. Испания всегда играет в одном ключе. Благодаря своему неповторимому стилю она и получила всеобщее признание. С годами их футбольная философия не изменилась. Они всегда требовали одно и то же у своих игроков и преуспели в этом.

Это один из самых важных матчей в моей карьере. У меня были важные матчи, но с этим мало что сравнится. У игроков есть возможность переписать историю, которую они смогут рассказывать в будущем».