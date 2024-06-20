Назван лучший игрок матча Евро-2024 Дания – Англия
Признание получил Пьер-Эмиль Хойбьерг
20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.
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После завершения поединка пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока поединка. Признание получил полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хойбьерг.
После 2-го тура Англия лидирует в группе С с четырьмя очками, далее идут Дания (два очка), Словения (два очка) и сборная Сербии (одно очко).
Big influence 💪@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/CiOfXm8Eqd— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024
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