20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.

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После завершения поединка пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока поединка. Признание получил полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хойбьерг.

После 2-го тура Англия лидирует в группе С с четырьмя очками, далее идут Дания (два очка), Словения (два очка) и сборная Сербии (одно очко).