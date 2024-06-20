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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 21:29 |
556
1

Назван лучший игрок матча Евро-2024 Дания – Англия

Признание получил Пьер-Эмиль Хойбьерг

20 июня 2024, 21:29 |
556
1
Назван лучший игрок матча Евро-2024 Дания – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмиль Хойбьерг

20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.

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После завершения поединка пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока поединка. Признание получил полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хойбьерг.

После 2-го тура Англия лидирует в группе С с четырьмя очками, далее идут Дания (два очка), Словения (два очка) и сборная Сербии (одно очко).

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Пьер-Эмиль Хойбьерг сборная Англии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Дания - Англия лучший игрок
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Не Кейн, не Джуд фуууууу збірна Англії!
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