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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 21:09 | Обновлено 20 июня 2024, 21:25
255
0

ФОТО. Сильнейшего не выявили. Англия и Дания сыграли вничью

Команды сыграли вничью 1:1

20 июня 2024, 21:09 | Обновлено 20 июня 2024, 21:25
255
0
ФОТО. Сильнейшего не выявили. Англия и Дания сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Дания – Англия – 1:1

20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте счет в поединке открыл звездный форвард английской сборной Гарри Кейн. На 35-й минуте счет в матче сравнял полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн, которому удался красивый удар издали.

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

Евро-2024. Группа С, 20 июня.

Дания – Англия – 1:1

Голы: Юльманн, 35 – Кейн, 18

ФОТО. Сильнейшего не выявили. Англия и Дания сыграли вничью

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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