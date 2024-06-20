ФОТО. Сильнейшего не выявили. Англия и Дания сыграли вничью
Команды сыграли вничью 1:1
20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.
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На 18-й минуте счет в поединке открыл звездный форвард английской сборной Гарри Кейн. На 35-й минуте счет в матче сравнял полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн, которому удался красивый удар издали.
В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.
Евро-2024. Группа С, 20 июня.
Дания – Англия – 1:1
Голы: Юльманн, 35 – Кейн, 18
ФОТО. Сильнейшего не выявили. Англия и Дания сыграли вничью
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