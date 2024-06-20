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  4. Ребров признался, как повлияла критика на сборную после игры с Румынией
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 21:38 |
1273
1

Ребров признался, как повлияла критика на сборную после игры с Румынией

Наставник команды высказался о критике после неудачного старта на Евро

20 июня 2024, 21:38 |
1273
1
Ребров признался, как повлияла критика на сборную после игры с Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матча со Словакией на Евро-2024 высказался о критике после разгромного поражения от Румынии (0:3).

Как влияет критика на команду: «Трудно сказать. Но когда даже я работал с Валерием Лобановским, он говорил: ничего не читайте, слушайте тренера; если верите в тренера и команду, то важны ваши выводы, а не журналистов, которые не видят тренировочного процесса, какие были [поставлены] цели в игре.

Поэтому я считаю, что мы сделали работу после игры. Все игроки осознают ошибки. Но все понимают, что завтра должны выходить с гораздо большим настроением, желанием и духом команды. Потому что мы понимаем, в какое время мы играем и кого представляем. [Матч с Румынией] был для нас холодным душем».

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.

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Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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Людмила Павловська
Сам чемпіонат цікавий. Команди грають до кінця, албанія . сербія, грузія, але наш матч це не футбол. це понти. 
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