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Украина. Премьер лига
20 июня 2024, 22:29 | Обновлено 20 июня 2024, 22:44
276
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес завершил сотрудничество с хавбеком Банадой

Центральный полузащитник провел полгода в клубе из Ровно

20 июня 2024, 22:29 | Обновлено 20 июня 2024, 22:44
276
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес завершил сотрудничество с хавбеком Банадой
ФК Верес. Евгений Банада

32-річний центральний півзахисник Євген Банада залишив рівненський Верес.

Клуб та футболіст вирішили достроково припинити співпрацю за згодою сторін.

До складу рівнян Євген Банада приєднався взимку 2024 року. За Верес у другій частині минулого сезону півзахисник зіграв 11 матчів – 9 у чемпіонаті УПЛ та 2 перехідні гри.

Рівненський клуб подякував Євгену Банаді за гру та побажав нових спортивних перемог у майбутньому.

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Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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