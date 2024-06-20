Украина. Премьер лига20 июня 2024, 22:29 | Обновлено 20 июня 2024, 22:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес завершил сотрудничество с хавбеком Банадой
Центральный полузащитник провел полгода в клубе из Ровно
20 июня 2024, 22:29 | Обновлено 20 июня 2024, 22:44
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32-річний центральний півзахисник Євген Банада залишив рівненський Верес.
Клуб та футболіст вирішили достроково припинити співпрацю за згодою сторін.
До складу рівнян Євген Банада приєднався взимку 2024 року. За Верес у другій частині минулого сезону півзахисник зіграв 11 матчів – 9 у чемпіонаті УПЛ та 2 перехідні гри.
Рівненський клуб подякував Євгену Банаді за гру та побажав нових спортивних перемог у майбутньому.
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