ОФИЦИАЛЬНО. Верес завершил сотрудничество с хавбеком Банадой

32-річний центральний півзахисник Євген Банада залишив рівненський Верес.

Клуб та футболіст вирішили достроково припинити співпрацю за згодою сторін.

До складу рівнян Євген Банада приєднався взимку 2024 року. За Верес у другій частині минулого сезону півзахисник зіграв 11 матчів – 9 у чемпіонаті УПЛ та 2 перехідні гри.

Рівненський клуб подякував Євгену Банаді за гру та побажав нових спортивних перемог у майбутньому.