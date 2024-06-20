ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес распрощался с Андреем Кухаруком

28-летний полузащитник Андрей Кухарук покинул ровенский «Верес» и получил статус свободного агента.

После завершения контракта между клубом и футболистом стороны решили не продолжать сотрудничество.

Андрей Кухарук присоединился к составу красно-черных летом 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за Верес в УПЛ и Кубке Украины 23 матча (20 в УПЛ, 1 переходный поединок и 2 игры в Кубке) и исполнил 1 ассист.

Клуб Верес поблагодарил Андрея Кухарука за сотрудничество и пожелал новых побед в дальнейшей карьере.