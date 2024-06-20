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Украина. Премьер лига
20 июня 2024, 20:47 | Обновлено 20 июня 2024, 20:55
402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес распрощался с Андреем Кухаруком

После окончания контракта стороны решили не продолжать сотрудничество

20 июня 2024, 20:47 | Обновлено 20 июня 2024, 20:55
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес распрощался с Андреем Кухаруком
ФК Верес. Андрей Кухарук

28-летний полузащитник Андрей Кухарук покинул ровенский «Верес» и получил статус свободного агента.

После завершения контракта между клубом и футболистом стороны решили не продолжать сотрудничество.

Андрей Кухарук присоединился к составу красно-черных летом 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за Верес в УПЛ и Кубке Украины 23 матча (20 в УПЛ, 1 переходный поединок и 2 игры в Кубке) и исполнил 1 ассист.

Клуб Верес поблагодарил Андрея Кухарука за сотрудничество и пожелал новых побед в дальнейшей карьере.

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Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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