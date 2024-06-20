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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 21:05 | Обновлено 20 июня 2024, 21:15
992
0

Стали известны стартовые составы на матч между Испанией и Италией

20 июня в 22:00 в Гельзенкирхене пройдет матч 2-го тура группы B

20 июня 2024, 21:05 | Обновлено 20 июня 2024, 21:15
992
0
Стали известны стартовые составы на матч между Испанией и Италией

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Испания разгромила Хорватию (3:0), а Италия взяла верх над Албанией (2:1). Во втором туре Хорватия не сумела обыграть Албанию (2:2).

Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.

Стали известны стартовые составы на матч между Испанией и Италией

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Педри, Родриго, Фабиан, Ямал, Мората, Уильямс.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Пеллегрини, Скамакка.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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