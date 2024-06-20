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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 20:44 | Обновлено 20 июня 2024, 21:32
1118
2

Тренер сборной Словакии: «Наша самая большая сила – скромность»

Франческо Кальцона высказался о матче со сборной Украины

20 июня 2024, 20:44 | Обновлено 20 июня 2024, 21:32
1118
2
Тренер сборной Словакии: «Наша самая большая сила – скромность»
uefa.com. Франческо Кальцона

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Украины.

«Думаю, что Украина имеет прекрасное качество и идентичность. Они играют под руководством нового тренерского штаба. Нас ожидает тяжелый соперник, но у нас также есть свои качества.

Наша самая большая сила – скромность. Мы должны выложиться на 110 процентов, если хотим порадовать наших болельщиков.

Не думаю, что было трудно подготовить игроков морально. Эйфория после победы над Бельгией длилась несколько часов, но трех очков точно не хватит, чтобы выйти в плей-офф. Пока что мы не имеем поводов для празднования, мы полностью сосредоточены на матче», – сказал Кальцона.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.

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Франческо Кальцона сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина пресс-конференция
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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umnuy2
красава-подколол...а то наш топ тренер перед Румынией сказал что тяжело быть фаворитом
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Harun Bakircioğlu
Тренер сборной Украины: «Наша самая большая сила – трепня на прессухах»
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