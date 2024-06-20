Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Украины.

«Думаю, что Украина имеет прекрасное качество и идентичность. Они играют под руководством нового тренерского штаба. Нас ожидает тяжелый соперник, но у нас также есть свои качества.

Наша самая большая сила – скромность. Мы должны выложиться на 110 процентов, если хотим порадовать наших болельщиков.

Не думаю, что было трудно подготовить игроков морально. Эйфория после победы над Бельгией длилась несколько часов, но трех очков точно не хватит, чтобы выйти в плей-офф. Пока что мы не имеем поводов для празднования, мы полностью сосредоточены на матче», – сказал Кальцона.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.