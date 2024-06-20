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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Тяжело сейчас тем, кто в окопах»
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 20:31 |
290
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Тяжело сейчас тем, кто в окопах»

Лидер сборной рассказал о мотивации накануне матча со Словакией

20 июня 2024, 20:31 |
290
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Тяжело сейчас тем, кто в окопах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко накануне матча со Словакией на Евро-2024 рассказал о мотивации национальной команды.

«Тяжело сейчас тем, кто в окопах и борется за нашу независимость, вот им сложно. Сравнивать нас с защитниками и говорить, что нам где-то сложно настраиваться на игру ... у нас сейчас тройная мотивация, но я не хочу много говорить после последнего матча с Румынией.

Мотивация у нас сейчас есть, как никогда, но говорить одно, а делать – другое. То, что случилось в последнем матче, это как страшный сон. Надо сделать определенные выводы, я убежден, что каждый из нас их сделал, поэтому завтра надо выходить и показывать результат», – сказал Зинченко.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Александр Зинченко Евро-2024 Словакия - Украина
Дмитро Олійник Источник: Бомбардир
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C.Пеклов
Не дай бог ти завтра вийдеш на лівому краю захисту в основі...
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