Александр ЗИНЧЕНКО: «Тяжело сейчас тем, кто в окопах»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко накануне матча со Словакией на Евро-2024 рассказал о мотивации национальной команды.

«Тяжело сейчас тем, кто в окопах и борется за нашу независимость, вот им сложно. Сравнивать нас с защитниками и говорить, что нам где-то сложно настраиваться на игру ... у нас сейчас тройная мотивация, но я не хочу много говорить после последнего матча с Румынией.

Мотивация у нас сейчас есть, как никогда, но говорить одно, а делать – другое. То, что случилось в последнем матче, это как страшный сон. Надо сделать определенные выводы, я убежден, что каждый из нас их сделал, поэтому завтра надо выходить и показывать результат», – сказал Зинченко.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.