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  4. ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 20:13 | Обновлено 20 июня 2024, 20:28
1859
4

ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 

Виктор Цыганков начал тренироваться индивидуально перед матчем со Словакией

20 июня 2024, 20:13 | Обновлено 20 июня 2024, 20:28
1859
4
ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

21 июня национальная сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.

Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На предматчевой тренировке звездный вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков работает индивидуально от команды. Получил ли футболист повреждения информацию пока отсутствует.

Ранее наставник команды Сергей Ребров рассказал, что Виталий Миколенко, который недавно получил травму стопы, начнет тренироваться в общей группе.

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Дмитро Олійник Источник: Бомбардир
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Комментарии 4
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Лига
Этого ещё не хватало, надеемся что всё норм с ним 
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+1
Boodya
А що там по Миколі? На Бельгію готують мабуть?
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0
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DK1961
Не хочет ещё в одном позоре участвовать?
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-1
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