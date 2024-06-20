ВИДЕО. Неужели травма? Звезда сборной Украины тренируется индивидуально 

21 июня национальная сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда группового этапа Евро-2024 против команды Словакии.

Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На предматчевой тренировке звездный вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков работает индивидуально от команды. Получил ли футболист повреждения информацию пока отсутствует.

Ранее наставник команды Сергей Ребров рассказал, что Виталий Миколенко, который недавно получил травму стопы, начнет тренироваться в общей группе.