Италия20 июня 2024, 19:55 |
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Экс-тренер Милана может отправиться в Саудовскую Аравию
«Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру Стефано Пиоли
20 июня 2024, 19:55 |
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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» в ближайшее время уволит с поста главного тренера аргентинского специалиста Марсело Гальярдо.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, на замену Гальярдо рассматривает три кандидатуры. Среди них есть имя Стефано Пиоли.
Напомним, Пиоли в конце мая текущего года покинул «Милан». 58-летний итальянский специалист возглавлял «россонери» с октября 2019 года.
За «Аль-Иттихад» выступают такие звездные футболисты как Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.
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