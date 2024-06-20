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Италия
20 июня 2024, 19:55 |
201
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Экс-тренер Милана может отправиться в Саудовскую Аравию

«Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру Стефано Пиоли

20 июня 2024, 19:55 |
201
0
Экс-тренер Милана может отправиться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» в ближайшее время уволит с поста главного тренера аргентинского специалиста Марсело Гальярдо.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, на замену Гальярдо рассматривает три кандидатуры. Среди них есть имя Стефано Пиоли.

Напомним, Пиоли в конце мая текущего года покинул «Милан». 58-летний итальянский специалист возглавлял «россонери» с октября 2019 года.

За «Аль-Иттихад» выступают такие звездные футболисты как Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

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Стефано Пиоли Аль-Иттихад Джидда Марсело Гальярдо отставка Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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