Экс-тренер Милана может отправиться в Саудовскую Аравию

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» в ближайшее время уволит с поста главного тренера аргентинского специалиста Марсело Гальярдо.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, на замену Гальярдо рассматривает три кандидатуры. Среди них есть имя Стефано Пиоли.

Напомним, Пиоли в конце мая текущего года покинул «Милан». 58-летний итальянский специалист возглавлял «россонери» с октября 2019 года.

За «Аль-Иттихад» выступают такие звездные футболисты как Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.