Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне матча второго тура Евро-2024 против Нидерландов (21 июня, 22:00) рассказал о состоянии Килиана Мбаппе после перелома носа:

«Я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше. Все развивается хорошо, посмотрим, будет ли он доступен завтра. Все движется в правильном направлении», – цитирует Дешама Фабрицио Романо.

Напомним, Дешам сломал нос во время матча первого тура Евро-2024 против Австрии (победа 1:0).

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