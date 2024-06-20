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  4. Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 19:36 | Обновлено 20 июня 2024, 19:51
526
4

Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа

Тренер сборной Франции настроен оптимистично

20 июня 2024, 19:36 | Обновлено 20 июня 2024, 19:51
526
4
Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после перелома носа
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне матча второго тура Евро-2024 против Нидерландов (21 июня, 22:00) рассказал о состоянии Килиана Мбаппе после перелома носа:

«Я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше. Все развивается хорошо, посмотрим, будет ли он доступен завтра. Все движется в правильном направлении», – цитирует Дешама Фабрицио Романо.

Напомним, Дешам сломал нос во время матча первого тура Евро-2024 против Австрии (победа 1:0).

Читайте также: Перелом носа Мбаппе. Риски и сроки восстановления.

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024 травма перелом носа
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Prokop
Дешем зламав ніс. Кому? Мбаппе?
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0
aspol
дебільний спорт юа! Який Дешам зламав ніс???????
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0
BARA.bass
Напомним Дешам сломал нос во время матча 1 тура😈
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0
Serhii
"
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0
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