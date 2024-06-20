ЗИНЧЕНКО: «Все работаем и мечтаем. Такие игры, как с Румынией, случаются»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко накануне матча со Словакией на Евро-2024 дал пресс-конференцию.

«Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Однако я убежден, что все чему-то научились, как по отдельности, так и как команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед, на матч со Словакией. Мы должны быть готовыми к нему.

Мы ожидаем действительно сложной игры против мощного коллектива, который вместе защищается и вместе атакует. Завтра на каждом участке поля будет борьба, и команда, которая выиграет ее, победит.

Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Лучше больше делать и меньше говорить. Конечно, мы верим, но сначала мы должны что-то сделать на поле», – сказал Александр Зинченко.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.