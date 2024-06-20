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  4. ЗИНЧЕНКО: «Все работаем и мечтаем. Такие игры, как с Румынией, случаются»
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 19:59 |
403
4

ЗИНЧЕНКО: «Все работаем и мечтаем. Такие игры, как с Румынией, случаются»

Александр высказался о матче со Словакией

20 июня 2024, 19:59 |
403
4
ЗИНЧЕНКО: «Все работаем и мечтаем. Такие игры, как с Румынией, случаются»
УАФ. Александр Зинченко

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко накануне матча со Словакией на Евро-2024 дал пресс-конференцию.

«Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Однако я убежден, что все чему-то научились, как по отдельности, так и как команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед, на матч со Словакией. Мы должны быть готовыми к нему.

Мы ожидаем действительно сложной игры против мощного коллектива, который вместе защищается и вместе атакует. Завтра на каждом участке поля будет борьба, и команда, которая выиграет ее, победит.

Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Лучше больше делать и меньше говорить. Конечно, мы верим, но сначала мы должны что-то сделать на поле», – сказал Александр Зинченко.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по Киеву.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Александр Зинченко
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Sashko57
Опять бла-бла-бла. Закрыть рты и играть, в противном случае нет вам места в сборной.
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Trent78
Ты бы лучше играл так,как языком молотишь
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0
oleksan751
Вангую - завтра будуть як дурні лізти на суперника з брудом і фолами. А малюнку гри як не було так і не буде. Для цього потрібен тренер.
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