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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 18:47 | Обновлено 20 июня 2024, 18:54
153
0

ФОТО. Югославское дерби. Как Сербия спаслась от поражения от Словении

Матч завершился вничью 1:1

20 июня 2024, 18:47 | Обновлено 20 июня 2024, 18:54
153
0
ФОТО. Югославское дерби. Как Сербия спаслась от поражения от Словении
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 июня в Мюнхене состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2024 в группе С между Словенией и Сербией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч завершился вничью 1:1. Сербы спаслись от поражения на последней минуте компенсированного ко второму тайму времени.

Евро-2024. Группа С. 2-й тур

Словения – Сербия – 1:1

Карничник, 69 – Йович, 90+6

Янжа, 87, Випотник, 90+5 – Младенович, 25, Лукич, 54, Йович, 90+2, Гачинович, 90+4

ФОТО. Югославское дерби. Как Сербия спаслась от поражения от Словении

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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