ФОТО. Югославское дерби. Как Сербия спаслась от поражения от Словении
Матч завершился вничью 1:1
В четверг, 20 июня в Мюнхене состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2024 в группе С между Словенией и Сербией.
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Матч завершился вничью 1:1. Сербы спаслись от поражения на последней минуте компенсированного ко второму тайму времени.
Евро-2024. Группа С. 2-й тур
Словения – Сербия – 1:1
Карничник, 69 – Йович, 90+6
Янжа, 87, Випотник, 90+5 – Младенович, 25, Лукич, 54, Йович, 90+2, Гачинович, 90+4
ФОТО. Югославское дерби. Как Сербия спаслась от поражения от Словении
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